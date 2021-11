Schianto nella notte, auto fuori strada: due ragazzi feriti e ricoverati in ospedale

TRENTO. Allarme nella notte, oggi, 13 novembre, nel territorio comunale di Ville d'Anaunia, in seguito a un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite due persone.

Poco dopo le 3 di notte sul luogo dell'incidente, non lontano da Tassullo, si sono precipitate due ambulanze e l'elicottero sanitario, per soccorrere le due persone rimaste ferite nello schianto: si tratta di due ragazzi, uno di 17 anni e l'altro di 22 anni.

Secondo le prime informazioni, la vettura su cui viaggiavano i due giovani è uscita di strada cappottandosi.

Dopo un complesso intervento del personale di Trentino Emergenza, supportato dai vigili del fuoco, i due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice rosso.

In corso accertamenti a cura delle forze dell'ordine per stabilire dinamica e cause dell'incidente.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]