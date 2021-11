Un ferito è in condizioni gravi dopo un pauroso incidente a Ville d’Anaunia, camion si ribalta in curva

TRENTO. Una persona è stata ricoverata in condizioni gravi in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi, 11 novembre, verso le 8.30 sulla statale 43 della val di Non, in un tratto fra Tassullo e Ville d’Anaunia.

Un grande camion, si è ribaltato in curva, finendo appoggiato su un lato.

In un primo momento il ferito, l'autista del mezzo pesante, sembrava in condizioni disperate, ma stando alle ultime informazioni ufficiose sembra fortunatamente che le lesioni riportate siano serie ma non particolarmente gravi.

Sono intervenuti il personale di Trentino Emergenza con un'ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tir si rovescia in strada: grave incidente in val di Non, un ferito gravissimo Grave incidente stradale attorno alle 8.30 di oggi (giovedì 11 novembre) sulla statale 43 della val di Non, tra Tassullo e Ville d’Anaunia. Coinvolti più mezzi tra cui un tir

Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Cles.

Dopo l'allarme si era alzato in volo anche l'elisoccorso da Trento.

I rilievi e la ricostruzione della dinamica e delle cause del pauroso incidente sono affidati ai carabinieri