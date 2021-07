Improvvisa morte di David Wilkinson, poeta e marito di Caterina Dominici

CLES. «È un giorno mesto oggi per la poesia, per l’Inghilterra e per tutto il Trentino: è scomparso improvvisamente per un attacco cardiaco il poeta inglese naturalizzato italiano, David Wilkinson». A darne la triste notizia, con queste parole, è la moglie Caterina Dominici, noto volto della politica e della cultura trentina: «Sono sotto shock, ancora incredula, è stato tutto così improvviso».

Pochi minuti d’attesa all’arrivo dell’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare.

«La poesia seppur non risolve i problemi della vita, ad essa restituisce il senso. A volte profetica, a volte mistica, conserva i valori dell’umano» — dichiarava il poeta in una recente intervista. David Wilkinson il poeta inglese poliglotta (francese, spagnolo, portoghese, russo, serbo, croato, urdu e meglio di tutte l’italiano) che scriveva in italiano. La lingua del cuore, della sua amatissima Caterina a cui dedicò carmi ermetici, colmi di un tenero affetto e di un legame indissolubile.

Per lei, nonostante il suo spirito di giramondo, aveva deciso di rimanere in valle di Non. Un esempio dell’importanza dell’amore per la già consigliera regionale e provinciale lo troviamo nella poesia (premiata dalla Libera Associazione Poeti e Scrittori L.A.P.S.) E ancora a te. «Una dichiarazione d’amore in versi» - come ammetteva Wilkinson «Alla mia sensuale, montanara, bonaria».

A piangerlo non sarà solo Caterina, la famiglia, la valle di Non e il Trentino, ma anche l’Inghilterra, l’Università di Oxford dove si laureò, e, in particolare, la città di Manchester dove nacque nel 1960. Ricordiamo alcuni dei numerosi riconoscimenti dell’autore anglo-trentino consacrato fra i lirici moderni: solo negli ultimi mesi quello di Iplac (Roma) per la poesia “Una luce appare” e il podio del Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo Dionisiaco, terzo in ex aequo, un anno fa per “Incantata bellezza”. Le opere sue pubblicate in antologia riassumono oltre un ventennio di grandi successi, entrato a pieno titolo nell’Enciclopedia di Poesia Italiana Contemporanea della nota Fondazione Mario Luzi e in quella di Aletti editore “Parole in fuga” in via di pubblicazione come Poeta Selezionato Premio Dostoevskij.

Ma parlando di ventennio di grandi successi, il suo più grande è stato il matrimonio con Caterina Dominici, 24 anni (ad agosto) vissuti pienamente. E oggi la sua poesia “Partenza” sembra un addio calzante a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato le mille sfaccettature di David: «Sì, qualcosa muore nell’anima quando un amico se ne va. Ne va dell'unione tra due anime. Esanime, l'uno rimane in balia delle onde, mentre l'altro rema il barco che se ne va».