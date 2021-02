Imparate a scolpire la neve: il laboratorio dell'Apt Val di Non, dagli otto anni in su

Altra iniziativa legata al mondo della neve promossa dall’ApT Val di Non.

Martedì 16 febbraio in località “Pradiei” si terra il “Laboratorio di scultura sulla neve” curato da Gianni Mascotti.

L’obiettivo dell’attività, aperta a tutti dagli 8 anni in su, è quello di apprendere in modo giocoso le basi della scultura applicandole sulla neve.

“Lo scopo –spiega Gianni Mascotti- è imparare a immaginare la forma, ricercare la superficie, creare forme “vuote” e forme “piene”, conoscere la luce e l’ombra. Voglio insegnare a pensare come uno scultore e scolpire la tridimensione nella neve”.

Il laboratorio si svolgerà nel grande prato vicino al Bicigrill di Sarnonico.

L’ApT invita i partecipanti a portare con sé una paletta metallica o una cazzuola da muratore.

“Dopo il successo delle sculture di neve proposte nelle scorse settimane –spiega il presidente dell’ApT Lorenzo Paoli- abbiamo deciso di proporre un’ulteriore iniziativa all’interno di questo magnifico paesaggio innevato. Purtroppo non possiamo ancora accogliere in valle i nostri ospiti ma intendiamo, attraverso questi progetti, proseguire con una serie di attività aperte a tutti che valorizzino il territorio della Val di Non e ne esaltino le grandi potenzialità legate alle escursioni, gli sport invernali, la didattica e il divertimento”.

Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico omaggio.

Prenotazione obbligatorio entro le ore 12.00 di martedì 16/02 presso Uffici ApT Val di Non tel. 0463 830133 o mail a info@visitvaldinon.it .

La partecipazione massima è fissata a 12 persone.