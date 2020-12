Un lupo è stato investito nella notte fra il 24 e il 25 dicembre, in Val di Non, lungo la SS42 nel comune di Novella, tra gli abitati di Romallo e Cloz. Il personale del Corpo Forestale Trentino ha recuperato l'animale e lo ha portato al veterinario incaricato per la gestione dei grandi carnivori. Da un primo sommario esame è risultato essere un giovane maschio, che è morto sul colpo. I risultati degli ulteriori accertamenti saranno resi noti assieme a quelli relativi agli altri lupi investiti e morti nelle ultime settimane, tuttora in corso.