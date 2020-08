Attimi di paura, ieri pomeriggio, sul lago di Santa Giustina: l'allarme era stato lanciato dagli amici di un canoista che - in mezzo al furioso temporale - non era rientrato da una navigazione in kayak nella gola del rio Novella.

venivano così allertati i Vigili del Fuoco. Il Corpo di Taio é intervenuto nel tardo pomeriggio unitamente agli altri Corpi con compentenza sul lago di Santa Giustina per la ricerca della canoa dispersa, mentre la Centrale Unbica Emergenza 112 allertava anche i sommozzatori di Trento. Fortunatamente tutto si è risolto per io meglio in poco tempo. Il canoista, visto il maltempo, si era messo al sicuro sulla riva e poco dopo, termninata la bufera, è rientrato da solo ed incolume alla base.