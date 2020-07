A Castel Caldes è stata aperta al pubblico la magnifica Stube del Conte, vasto ambiente restaurato in maniera certosina ed arredata nei minimi particolari. Un luogo magico che, assieme alla Stanza di Olinda, rappresenta il fiore all’occhiello del maniero solandro.

Dopo oltre due anni di lavori curati dal museo, con la collaborazione della Soprintendenza per i beni culturali (in particolare dell’architetto Ermanno Tabarelli), la stanza è tornata agli antichi fasti con il perfetto restauro degli intonaci, del pavimento intarsiato in abete, del rivestimento parietale e del soffitto ligneo tutto completamente originale, mentre gli arredi, le suppellettili, e la pregiata stufa a olle di età brocca provengono dalle collezioni del Castello del Buonconsiglio.

Ricavato nell’antica torre del castello l’ambiente conserva un pregevole rivestimento in legno d’abete, dipinto a tempera e ornato con delicati motivi a stampo d’ispirazione vegetale.

La realizzazione del pavimento ligneo risale al 1783 e si collega alla committenza del conte Sigismondo Ernesto Thun.

L’attuale arredo, in parte costituito da eleganti mobili appartenenti alla recente donazione Triangi e a Elisabetta e Gianluca Bortolini è completato da una grande pendola della famosa bottega trentina di Antonio Bertolla.

Il Castello del Buonconsiglio, che gestisce anche Castel Caldes, ringrazia in particolare la Soprintendenza per i beni culturali; la Ditta L.A.R.A. s.n.c. (Denno) per il restauro rivestimento ligneo delle pareti e soffitto; Franco Franzoi coadiuvato da Ottorino Tarter per il montaggio del rivestimento ligneo delle pareti; la Ditta: Tapparelli s.n.c. (Trento) per il restauro della antica stufa; la Ditta Nerobutto Tiziano e Francesco s.n.c. (Grigno) per la messa in sicurezza intonaci; la Ditta: Opera IV s.r.l. (Civezzano) per il restauro del pavimento.

Per visitare il maniero: Castel Caldes è aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 ed eccezionalmente il 3, il 10 e il 17 agosto.

Scrive il Castello: «Desideriamo che l’esperienza in museo sia per tutta l’estate un’occasione di conoscenza, di crescita e di benessere per tutti, in sicurezza. Per questo sono state definite alcune utili indicazioni. Per evitare assembramenti, l’accesso al museo è garantito a un numero definito di visitatori per fascia oraria.

Leggi le norme di comportamento prima di effettuare la visita e prenota il tuo ingresso on line oppure telefonando al numero 0461 492811, dal lunedì al venerdì, 9.00 – 13.00 e 14.00 -16.00. Ingresso gratuito al castello e alla mostra».