L’eroe del giorno è Alessandro, il ragazzino di 12 anni che ieri si è trovato letteralmente faccia a faccia con u norso. Non ha gridato, non si è messo a correre, ma lentamente si è allontanato verso la famiglia, seguito dal plantigrado. È indietreggiato lentamente, assicurandosi però che qualcuno immortalasse la scena: «Fate il video», ha subito chiesto.

L’animale, invece, dopo averlo seguito per un momento, ha imboccato un sentiero diverso e si è allontanato.

L’incontro ieri poco sopra Malga Prà da Giovo, nel comune di Sporminore, a quota 2000 metri è stato immortalato con il telefonino. Il ragazzo a quel punto, come testimonia il filmato - «Non è un fotomontaggio», assicura la mamma - si gira e si allontana lentamente, gettando ogni tanto lo sguardo indietro per osservare l’orso. L’animale, per parte sua, all’inizio lo segue, si alza un paio di volte in piedi e poi si ferma.

«Si è avvicinato, sembrava che la nostra presenza gli fosse indifferente, poi ha preso ed ha cambiato strada», spiega la mamma, aggiungendo che l’orso non ha mostrato alcun atteggiamento aggressivo. E Alessandro? «Avevo visto l'orso altre tre volte, per me è stata una giornata speciale». Paura? «No».

IL VIDEO DELL'INCONTRO