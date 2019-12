Prevede un investimento di 230 mila euro, di cui oltre 128 mila per lavori, il progetto di sistemazione dell’area circostante Castel Casez, punto centrale dell’omonimo abitato. Un intervento che fa seguito a quello già portato a termine da tempo, con il rifacimento della pavimentazione lungo il fronte sud e nella zona in cui sorge il monumento a San Giovanni Nepomuceno. L’area interessata al nuovo progetto, come detto, è il cuore del centro abitato e al tempo stesso della manifestazione autunnale «Pomaria», spesso ospitata in questa frazione, vetrina dei prodotti tipici della valle di Non che attira annualmente migliaia di visitatori.

Steso dall’architetto Gabriele Zini di Fondo, il progetto prevede la ripavimentazione della piazza con lo stesso tipo di acciottolato già esistente nelle parti rinnovate, la sistemazione dei sottoservizi, la predisposizione all’allacciamento della fibra ottica e all’acquedotto comunale. Attualmente, si legge nella relazione tecnica, «la piazza presenta una pavimentazione in ciotoli di pietra calcarea, ormai datata ed in stato di degrado, messa alla prova dagli agenti atmosferici e dal traffico veicolare», inoltre «il manto risulta sconnesso in diversi punti e presenta segni di interventi di sistemazione dei sottoservizi realizzati negli anni». A questo si aggiunge inoltre la criticità della gestione del deflusso delle acque atmosferiche, che richiede un’implementazione della rete esistente.

Con l’approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale, è ora alle porte l’appalto. «Nostro obiettivo è iniziare i lavori a primavera, perché siano conclusi entro la prossima estate», afferma il sindaco Paolo Pellizzari. Periodo in cui dovrebbero prendere il via anche i lavori per un intervento ben più consistente nella frazione di Sanzeno, dove è in programma l’ampliamento della strada statale che attraversa l’abitato, con creazione di collegamenti pedonali tra Casa de Gentili e la Basilica dei Martiri, ora esistenti ma inadeguati. Un progetto già approvato da tempo, destinato a migliorare notevolmente la qualità della vita sia per i residenti, sia per i numerosissimi visitatori che a Sanzeno si arrestano per visitare la basilica, il centro culturale di Casa de Gentili e le mostre in essa ospitate, il Museo retico ed il santuario di San Romedio.

Tornando a Casez, il progetto dell’architetto Zini prevede la demolizione della pavimentazione esistente e la scarifica del terreno, gli scavi per posa di tubazioni e cavidotti di energia elettrica, acque bianche e nere, nuova rete di illuminazione, allacciamenti all’acquedotto comunale e fibra ottica; la posa della nuova pavimentazione in acciottolato, con realizzazione sottostante di un massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata per garantirne la stabilità. La superficie pavimentata sarà ampliata sistemando anche la zona del vialetto di accesso al campetto sportivo; nel giardino posto nella parte nord della piazza saranno infine posati tavoli e panche. Il tutto completato dalla posa di corpi illuminanti a led che valorizzeranno le facciate degli edifici storici che si affacciano sulla piazza.