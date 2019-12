La giornata è gelida, e da poco ha inziiato a soffiare vento freddo da Nord in quota. L'appassionato di meteorologia Giampaolo Rizzonelli, ci manda questo video dal ghiacciaio Presena, sopra il Tonale, dove ci sono in questo momento 6 gradi sotto zero ed un vento con raffiche a 90 all'ora.

Le previsioni di Meteotrentino dicono oggi soleggiato con qualche annuvolamento irregolare. Domenica soleggiato con nubi in probabile aumento al pomeriggio-sera. Lunedì nuvoloso al mattino con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Martedì molto soleggiato con rinforzo dei venti da nord e probabile föhn in alcune valli. Mercoledì inizialmente soleggiato con nuvolosità in graduale aumento nel corso del pomeriggio. Giovedì molto nuvoloso al mattino con possibilità di deboli precipitazioni; irregolarmente nuvoloso al pomeriggio.