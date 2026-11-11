SAN MICHELE ALL’ADIGE. Si è aperta oggi, 11 novembre, alla Fondazione Edmund Mach la sesta edizione della rassegna dei vini Piwi. In gara ci sono 154 etichette, arrivate soprattutto dalle regioni italiane ma anche dall’estero. Una commissione di oltre trenta esperti le valuterà fra oggi e domani.

Al centro della rassegna ci sono i vini ottenuti da vitigni innovativi e sostenibili. Queste viti tollerano le principali malattie fungine, come oidio e peronospora, e permettono così di ridurre molto l’uso di agrofarmaci. La manifestazione ha il patrocinio del Consorzio Innovazione Vite (Civit) e di Piwi International – Italia.

La commissione e le categorie

Della giuria fanno parte enologi, enotecnici, giornalisti, sommelier e assaggiatori di varie associazioni, insieme a ricercatori del settore agroalimentare. Li aiutano in tutte le fasi gli studenti del corso enotecnico della Fem. I vini concorrono in otto categorie: rossi, bianchi, orange (bianchi a macerazione prolungata), rosati, spumanti metodo Classico e metodo Charmat, frizzanti e vini da uve appassite. La cerimonia di premiazione è in programma il 14 gennaio, insieme a un seminario tecnico sullo stato dell’arte di queste varietà.

Spagnolli: «Resistenze tra i consumatori»

«La viticoltura si sta orientando sempre più verso la sostenibilità e la riduzione dell’impiego di agrofarmaci», ha detto il presidente della Fem Francesco Spagnolli. Ha però riconosciuto che le varietà tolleranti incontrano ancora la diffidenza di molti consumatori, legati ai vitigni tradizionali. Il direttore generale Riccardo Velasco ha ricordato che la Fondazione lavora sui vitigni resistenti da trent’anni, nell’ambito del miglioramento genetico della vite. «Qualche anno fa siamo riusciti a portare a termine le prime registrazioni nel Registro nazionale delle varietà di vite, ma il percorso sta continuando», ha spiegato.

Per Marco Stefanini, presidente di Piwi Italia, questi vini rispondono agli obiettivi di sostenibilità e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il programma della due giorni è stato presentato dal docente Andrea Panichi, che organizza il concorso fin dalla prima edizione, nel 2020.

Cosa sono i vini Piwi

I vini Piwi nascono da uve di piante selezionate per resistere alle principali malattie fungine della vite, e quindi richiedono meno trattamenti. In Europa queste varietà sono ammesse anche nelle Dop, ma in diverse regioni italiane la loro coltivazione non è ancora autorizzata, nemmeno per vini generici o Igt.

Il Registro nazionale conta 36 varietà Piwi, coltivate in Italia su alcune migliaia di ettari. Il Veneto è la regione con la superficie più estesa. Vigneti si trovano anche in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo e Marche.

Le quattro varietà nate a San Michele

Dalla ricerca della Fem, in collaborazione con il Civit, sono nate quattro nuove varietà già iscritte nel Registro nazionale: Termantis, Nermantis, Charvir e Valnosia. Il progetto Vevir le ha di recente indicate come ottimali per il Trentino, accanto a Solaris, Souvignier gris, Bronner, Palma, Johanniter e Pinot Regina.

A San Michele il miglioramento genetico della vite ha una lunga storia, che risale a Rebo Rigotti negli anni Venti del Novecento. Il programma di incroci per le varietà resistenti è partito nel 1987. Oggi produce circa 20 mila semi all’anno, divisi in un centinaio di combinazioni. La selezione si basa sulla «piramidazione», che riunisce in una stessa pianta più geni di resistenza, e su marcatori molecolari che rendono la scelta più rapida.