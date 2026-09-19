SEGONZANO. Una giornata all’insegna dell’unità e dello spirito di squadra per i Vigili del fuoco volontari della sponda sinistra della Valle di Cembra. A Segonzano si sono ritrovati i Corpi di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, che complessivamente possono contare su circa un centinaio di volontari. All’appuntamento ha partecipato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

«Il ritrovarsi rappresenta un momento di unità e coesione attorno ai valori della solidarietà e del volontariato e un ringraziamento da parte della comunità», ha sottolineato Fugatti, ricordando le solide radici dei pompieri volontari sul territorio e la loro disponibilità a rispondere alle necessità della popolazione.

La giornata è iniziata con la messa nella chiesa della Santissima Trinità di Segonzano ed è proseguita con un momento conviviale in località Dos Venticcia. Presenti, insieme ai vigili e agli allievi, la presidente della Comunità della Valle di Cembra Laura Tabarelli, i sindaci dei quattro Comuni e i vertici della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari, con il presidente Luigi Maturi.

L’incontro è stato anche un’occasione per consolidare la collaborazione tra i diversi Corpi e le realtà impegnate negli interventi sul territorio. In provincia di Trento il sistema dei Vigili del fuoco volontari conta quasi 6mila appartenenti distribuiti in 236 Corpi e 13 Unioni distrettuali. A questi si aggiungono oltre 1.200 allievi.