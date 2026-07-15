MASEN DI GIOVO. La Val di Cembra ha dato il benvenuto ufficiale all'A.C. Trento 1921, impegnato per il sesto anno consecutivo nel ritiro estivo a Masen di Giovo. La serata di mercoledì 15 luglio, organizzata dalle istituzioni e dalle realtà turistiche del territorio, ha rappresentato un momento di incontro tra il club gialloblù e la comunità locale, confermando un rapporto ormai consolidato.

Ad accogliere la squadra sono stati il sindaco di Giovo, Riccardo Dalvit, il presidente del Trento, Mauro Giacca, il presidente dell'Apt Fiemme e Cembra, Paolo Gilmozzi, la presidente dell'Associazione Turistica Valle di Cembra, Vera Rossi, il presidente del Val di Cembra Calcio, Paolo Michelon, e la presidente della Comunità della Valle di Cembra, Laura Tabarelli. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore del ritiro per la promozione del territorio e delle sue strutture sportive.

«Essere qui per il sesto anno consecutivo dimostra quanto Masen di Giovo sia diventata un luogo speciale per il nostro club», ha dichiarato Mauro Giacca, ringraziando il territorio per l'accoglienza e la collaborazione. Anche Riccardo Dalvit ha ribadito l'obiettivo dell'amministrazione di fare di Masen un punto di riferimento per lo sport, valorizzando il centro calcistico, la pista di atletica e il patrimonio naturalistico della valle.

La serata si è conclusa con una foto di gruppo e un brindisi con le bollicine della Val di Cembra. Il Trento resterà in ritiro a Masen di Giovo fino al 25 luglio, proseguendo la preparazione in vista della nuova stagione con allenamenti e le prime amichevoli estive.