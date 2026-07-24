VAL DI CEMBRA. Un fucile modificato con la canna accorciata e predisposto per il montaggio di un silenziatore, altri quattro fucili, un secondo silenziatore, numerose munizioni di vario calibro e due pistole lanciarazzi detenuti illegalmente. È quanto hanno sequestrato i Carabinieri della Compagnia di Cavalese, con il supporto dei militari della Stazione di Cembra, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nel primo pomeriggio di ieri in Val di Cembra.

L'attività è stata avviata sulla base di specifici approfondimenti investigativi ed era finalizzata alla ricerca di armi e munizioni detenute illegalmente. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto cinque fucili in ottimo stato di conservazione. Uno di questi era stato alterato mediante l'accorciamento della canna e la realizzazione di una filettatura idonea al montaggio di un silenziatore, che al momento dell'intervento risultava già installato sull'arma.

I Carabinieri hanno inoltre sequestrato un secondo silenziatore destinato ad armi lunghe, numerose munizioni di diverso calibro e due pistole lanciarazzi, materiale risultato non denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tutte le armi e il restante materiale sono stati sottoposti a sequestro penale e saranno ora sottoposti ad accertamenti tecnici e balistici per verificarne la provenienza, l'eventuale utilizzo in altri episodi di interesse investigativo e ogni ulteriore elemento utile alle indagini.

Al termine delle operazioni l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di armi, alterazione di arma comune da sparo e simulazione di reato. Ultimate le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa circondariale di Trento, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Secondo l'Arma dei Carabinieri, l'operazione rappresenta un importante risultato nell'attività di contrasto alla detenzione illegale di armi e al fenomeno del bracconaggio, ambiti sui quali il Comando provinciale di Trento mantiene alta l'attenzione attraverso un costante controllo del territorio, con particolare riguardo alle aree montane.