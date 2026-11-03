ALTAVALLE. Una caduta dalle scale di casa è costata la vita a Luigi Frizzera, 68 anni, in val di Cembra. Il tragico incidente domestico si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre 2026, all’interno dell’abitazione dell’uomo.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando i familiari presenti in casa hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Le condizioni del 68enne sono apparse particolarmente gravi, tanto da rendere necessario l’invio dell’elicottero di emergenza, con a bordo il personale medico specializzato.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Valda e le forze dell’ordine. Nonostante gli interventi del personale sanitario, ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato inutile. I medici hanno quindi constatato il decesso.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è il legame che univa Frizzera proprio ai pompieri chiamati a intervenire. Per molti anni, infatti, il 68enne aveva fatto parte del corpo dei vigili del fuoco volontari di Valda, condividendo con i colleghi attività e servizi a favore della comunità.

Il suo impegno nel mondo pompieristico si estendeva anche alle competizioni dei vigili del fuoco, alle quali partecipava in qualità di giudice. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in val di Cembra, dove era conosciuto per la lunga esperienza nel volontariato.