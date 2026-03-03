TERRE D'ADIGE. Negli ultimi giorni è stata segnalata la presenza di lupi nelle campagne di Zambana Vecchia, in località Ai Vati, dove è stata rilevata la predazione di un probabile capriolo. L'episodio è stato comunicato ai servizi competenti e rientra in un quadro ritenuto coerente con la dinamica naturale della specie sul territorio.



Secondo le informazioni raccolte dal Servizio faunistico provinciale, nell'area della Paganella è presente un gruppo composto da alcuni esemplari che può spostarsi a quote più basse seguendo le prede. Si tratta di una presenza che segue cicli conosciuti e che tende a modificarsi nel tempo con la dispersione dei soggetti più giovani. Nel corso dell'ultimo anno si sono registrati diversi episodi analoghi, distribuiti su un'area ampia.



Il Comune ha diffuso un avviso rivolto alla popolazione, invitando a mantenere attenzione nelle attività all'aperto e nelle zone agricole. Il messaggio si muove su una linea di equilibrio e richiama un atteggiamento responsabile, senza indicare situazioni di emergenza.



L'amministrazione ha condiviso le valutazioni con i servizi provinciali, che allo stato attuale non ritengono necessarie misure ulteriori. Il sindaco Fabio Bonadiman invita a mantenere un approccio misurato. «La situazione è sotto osservazione. Ci vuole sempre in tutte le cose prudenza senza nessun allarmismo».