SORNI DI LAVIS. A Sorni di Lavis entra nel vivo il percorso per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la statale 12 del Brennero, all’altezza del bivio per la frazione. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la procedura per affidare i lavori, per i quali è previsto un importo a base di gara di 682.763,26 euro. Il costo complessivo dell’intervento ammonta invece a oltre 1,17 milioni di euro.

La nuova infrastruttura è attesa da tempo e nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza in un punto della viabilità caratterizzato da un traffico intenso e in cui si sono verificati incidenti gravi. «La sicurezza delle persone, a partire dai pedoni, è una priorità assoluta», ha sottolineato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, evidenziando l’obiettivo di rendere definitiva la sistemazione dell’incrocio e indurre gli automobilisti a moderare la velocità.

La rotatoria sorgerà dove oggi si trova la precedente intersezione a T tra la statale e l’accesso a Sorni. Sarà sostituita la soluzione provvisoria installata negli anni scorsi, costituita da una rotatoria di dimensioni ridotte delimitata da barriere in plastica, utilizzata per regolare temporaneamente i flussi di traffico.

Il progetto definitivo prevede una struttura con diametri maggiori e traiettorie di percorrenza più marcate. La configurazione dovrebbe quindi obbligare i veicoli a una deviazione più accentuata durante l’attraversamento, contribuendo a ridurne la velocità e a rendere più sicure le manovre nell’area.

La procedura di affidamento è negoziata e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. Le imprese invitate dovranno presentare le offerte entro il 17 novembre 2026. Per l’esecuzione dell’opera sono previsti 200 giorni consecutivi.