SEGONZANO. Un boscaiolo di 57 anni è rimasto travolto da una pianta mentre lavorava nei boschi attorno al Santuario della Madonna dell’Aiuto, a Segonzano. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 30 ottobre. Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno a mezzogiorno.

L’uomo stava tagliando un albero quando, improvvisamente, è stato travolto dalla pianta. Il tronco lo ha trascinato per circa venti metri lungo il pendio sottostante, finendo per intrappolarlo. A lanciare l’allarme, attorno alle 11.30, è stato un testimone che ha assistito all’incidente.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elisoccorso e richiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico trentino. Sul posto sono arrivati cinque operatori della Stazione di Pergine, mentre un soccorritore della Stazione Paganella Avisio, competente per la zona, si è messo a disposizione in piazzola.

Decisivo anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con i soccorritori per liberare il cinquantasettenne rimasto sotto il tronco. Una volta estratto, l’uomo è stato trasportato in ambulanza fino alla piazzola di Segonzano.

Dopo le prime cure sul posto, il boscaiolo è stato caricato sull’elicottero e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso attorno a mezzogiorno.