SAN MICHELE ALL’ADIGE. Viaggiava in auto con circa un chilo di cocaina, ma è stato fermato nei pressi del casello autostradale di San Michele all’Adige. A scoprire la droga sono stati carabinieri e Guardia di finanza di Trentodurante uno dei controlli rafforzati messi in campo nel periodo di Ferragosto.

L’operazione risale alla serata del 13 agosto. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri e della Stazione di Mezzolombardo, insieme all’unità cinofila della Guardia di finanza, hanno fermato l’auto condotta da un cittadino straniero residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione del veicolo, effettuata anche con l’aiuto del cane antidroga, è stato trovato un panetto contenente circa un chilogrammo di cocaina. Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato al mercato trentino proprio nel periodo di Ferragosto.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno sequestrato 2 mila euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione. Droga, denaro e materiale sono stati posti sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nel carcere di Spini di Gardolo. La responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata definitivamente con sentenza irrevocabile.