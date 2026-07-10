ROVERE’ DELLA LUNA. La Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, ha approvato il nuovo avviso pubblico per l'assegnazione della concessione mineraria "Dosseni", nel territorio di Roveré della Luna. La concessione, della durata di 20 anni, riguarda lo sfruttamento del giacimento di dolomite per la produzione di magnesio e ossido di magnesio a uso industriale, oltre al materiale di cava associato.

Il nuovo bando arriva dopo che la precedente procedura, avviata nel 2025, si era conclusa senza l'assegnazione della concessione. La Provincia ha quindi deciso di riproporre la gara, anche su richiesta del Comune, con l'obiettivo di consentire l'esaurimento del giacimento e garantire al tempo stesso la sistemazione ambientale dell'area.

Rispetto al precedente avviso sono state introdotte alcune modifiche per rendere la procedura più attrattiva e sostenibile dal punto di vista economico. In particolare, lo sfruttamento industriale del giacimento non è più imposto come vincolo fisso, ma sarà uno degli elementi valutati nell'ambito delle offerte progettuali e gestionali presentate dai concorrenti.

Il bando disciplina inoltre la durata della concessione, i canoni dovuti, il corrispettivo per la sospensione del diritto di uso civico a favore del Comune, le garanzie economiche richieste ai concessionari, i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le modalità di svolgimento della procedura, che assegnerà la concessione sulla base dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa.

La delibera dispone anche una proroga tecnica dell'attuale concessione, oggi affidata alla società Fassa S.r.l., fino alla conclusione della nuova gara, così da garantire la custodia e la sorveglianza del sito.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 30 settembre 2026. L'avviso completo e la documentazione tecnica sono pubblicati sul sito del Servizio minerario della Provincia, oltre che all'albo telematico provinciale, all'albo del Comune di Roveré della Luna e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.