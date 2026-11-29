ROVERÉ DELLA LUNA. Circa 100 metri cubi di roccia si sono staccati nella mattinata di domenica 29 novembre 2026 dal monte Spino, nella valle dei Molini, interrompendo la viabilità forestale e isolando due abitazioni. A dare l’allarme è stato un escursionista che ha assistito al crollo e contattato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Roveré della Luna, il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e i tecnici del Servizio geologico provinciale. Presente anche il sindaco Germano Preghenella.

Il sopralluogo, condotto anche attraverso l’impiego di droni, ha permesso di individuare il punto da cui si è originato il crollo. I tecnici hanno riscontrato la presenza di ulteriori porzioni di roccia instabili, rendendo necessario un intervento urgente di disgaggio e pulizia del versante.

Alcuni dei massi precipitati raggiungono un volume di circa 30 metri cubi, mentre altro materiale roccioso si è frammentato durante la caduta. La frana ha interrotto la strada forestale che conduce a due abitazioni, nelle quali sono presenti anche alcuni animali.

Due residenti hanno scelto di non lasciare la propria casa. Potranno comunque raggiungere il centro abitato di Roveré della Luna utilizzando sentieri alternativi.