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MEZZOLOMBARDO. Un contenitore di vetro abbandonato tra le campagne, vicino alla statale, con all’interno tre pacchetti pieni di cocaina. È il ritrovamento effettuato ieri, 7 maggio, dalla polizia locale Rotaliana nelle campagne di Mezzolombardo, al termine di un intervento scattato dopo la segnalazione del proprietario di un vigneto.
Arrivati sul posto dopo la chiamata dell’agricoltore, gli agenti hanno individuato il contenitore sospetto nascosto tra la vegetazione.
All’interno c’erano tre involucri sigillati che sono risultati contenere complessivamente circa 50 grammi di cocaina suddivisi in panetti. La droga è stata sequestrata dalla polizia locale, che ora sta cercando di risalire a chi possa aver nascosto gli involucri nelle campagne della Piana Rotaliana.