ROVERÉ DELLA LUNA. Il Trentino torna sul tetto d’Italia nel rally grazie a Roberto Daprà. Il pilota 25enne di Roveré della Luna ha conquistato il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026, riportando il titolo in provincia dopo 24 anni. Prima di lui, l’unico trentino a riuscirci era stato Renato Travaglia, nel 2002.

La certezza matematica è arrivata al termine del 73° Rally di Sanremo, ultima prova della stagione, dove Daprà ha chiuso al secondo posto. Al suo fianco il navigatore Luca Guglielmetti, sulla Skoda Fabia RS Rally2 della scuderia roveretana Pintarally Motorsport.

Al giovane campione sono arrivate le congratulazioni del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sport Mattia Gottardi: «Questa vittoria entra nella storia dello sport trentino. Diventare campione italiano assoluto a 25 anni è un risultato di grande valore, frutto di talento, determinazione e lavoro di squadra».

I due amministratori hanno sottolineato anche il contributo del navigatore e della Pintarally Motorsport, esprimendo orgoglio per un traguardo che riporta il rally trentino ai vertici nazionali.