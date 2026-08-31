NAVE SAN ROCCO. Un’auto finisce nel fossato dopo l’impatto con un trattore. È successo questa mattina, 31 agosto, lungo la strada provinciale 90, nei pressi di Maso Quadrifoglio, a Nave San Rocco. Nell’incidente una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata al pronto soccorso di Trento.

Secondo le prime informazioni, i due mezzi sono entrati in collisione con un impatto di lieve entità. Dopo lo scontro, però, l’auto ha terminato la propria corsa contro il guardrail, per poi uscire dalla carreggiata e finire nel fossato a bordo strada.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Nave San Rocco, Zambana e Mezzolombardo. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Non è stato necessario utilizzare le pinze idrauliche per estrarre la persona dall’auto.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza di Trentino Emergenza, che ha prestato le prime cure alla persona rimasta ferita e l’ha accompagnata successivamente al pronto soccorso di Trento.

Per gli accertamenti sulla dinamica sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mezzolombardo. Presenti inoltre gli operatori del Servizio gestione strade della Provincia e un’autogru del soccorso stradale, necessaria per le operazioni di recupero dell’automobile finita nel fossato.

L’incidente ha richiesto l’intervento coordinato dei soccorritori e degli addetti alla gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra l’auto e il trattore.