SAN MICHELE. Si è spento a soli 51 anni il sorriso di Isabella Endrizzi. La ricercatrice se n'è andata proprio il giorno di Ferragosto a causa della malattia, lasciando nello sconforto la propria famiglia, dal marito Andrea Osele ai tre figli Elena, Sara e Loris, senza dimenticare i genitori, i parenti, i tanti amici e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incrociarla.

A esprimere un profondo cordoglio è stata anche la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige: Isabella Endrizzi lavorava alla Fem da molti anni ed era una «stimata ricercatrice riconosciuta per il suo importante contributo alle scienze sensoriali e dei consumi».

Forte della sua laurea e del dottorato in Metodi Statistici, prosegue la Fondazione, «ha dedicato la carriera allo studio delle percezioni e delle preferenze alimentari. Nel corso degli anni ha stretto preziose collaborazioni con prestigiosi centri di ricerca europei ed è stata membro attivo della Società Italiana di Scienze Sensoriali».

I colleghi la ricordano con profondo affetto per la sua «passione per la ricerca, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva, il costante supporto alle attività dell'Unità Qualità Sensoriale e la sua grande umanità. Lascia un segno incancellabile nella comunità scientifica e umana. Al dolore della famiglia si unisce tutta la comunità FEM: il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, la dirigenza, il personale».

La donna, nata nel 1975, viveva con la famiglia a Padergnone. Anche il marito Andrea Osele è una persona nota nella zona, soprattutto tra Valle dei Laghi e Trento, per essere un dipendente dell'A22, ma anche per il ruolo di consigliere nella circoscrizione del Bondone.

Le condoglianze per la prematura scomparsa sono arrivate anche dall'Unione Sportiva Sopramonte: staff, atleti e collaboratori, soprattutto del settore pallavolo, «vogliono esprimere vicinanza alla nostra atleta Elena Osele e alla sua famiglia per la prematura perdita della mamma Isabella».

I funerali di Isabella Endrizzi si svolgeranno oggi, 19 agosto, con inizio alle 10, nella chiesa del cimitero di Trento.