MEZZOLOMBARDO. Principio d’incendio al supermercato Amort di Mezzolombardo, dove una batteria del server ha preso fuoco all’interno degli uffici situati al piano terra. L’allarme ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Tutte le persone che si trovavano nel supermercato sono state fatte uscire dalla struttura. L’evacuazione ha riguardato sia i clienti presenti in quel momento sia il personale, in attesa che venissero completate le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, che hanno provveduto a spegnere il principio d’incendio e a controllare i locali interessati. Le fiamme hanno riguardato la batteria collegata al server presente negli uffici.

Fortunatamente il principio d’incendio non ha provocato conseguenze alle persone: nessuno è rimasto ferito. Dopo lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per escludere ulteriori rischi all’interno del supermercato.