MEZZOLOMBARDO. Gravissimo atto vandalico alla chiesa parrocchiale di Mezzolombardo, dove il crocifisso è stato sfregiato. L'episodio è avvenuto nei mesi scorsi ma ora diventa di pubblico dominio con una lettera del parroco, don Daniel Romagnuolo, con la quale si dà avvio ad una raccolta fondi.



«Vorremmo che questo gesto non fosse soltanto una sostituzione di ciò che è stato danneggiato, ma diventasse un segno concreto di unità e di rinascita spirituale», scrive il sacerdote.



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