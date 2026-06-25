MEZZOLOMBARDO. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata di oggi l'operazione di bonifica e brillamento del materiale esplodente rinvenuto lo scorso maggio in un'area boschiva di Mezzolombardo. L'intervento è stato eseguito dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito Italiano, in collaborazione con il Commissariato del Governo.

Gli specialisti erano intervenuti fin dal ritrovamento dei residuati bellici per il riconoscimento e la messa in sicurezza dell'area, avviando le procedure necessarie alla successiva neutralizzazione del materiale. Le operazioni si sono svolte come previsto all'interno di una zona isolata appositamente individuata e si sono concluse entro le ore 8.

Per garantire la sicurezza della popolazione è stato predisposto un raggio di evacuazione di 100 metri dal punto del brillamento, mentre tra le 7 e le 8 è stata chiusa al traffico la Statale 43. Il monitoraggio del territorio e la gestione della viabilità sono stati assicurati grazie al coordinamento tra Protezione civile, Commissariato del Governo, Forze dell'Ordine e Polizia Locale.

L'intervento si è svolto senza inconvenienti e nel rispetto della pianificazione stabilita. Grazie al coordinamento tra tutti gli enti coinvolti e alla collaborazione dei cittadini nel seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni degli operatori, la normale circolazione stradale è stata ripristinata nei tempi previsti.