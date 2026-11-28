MEZZOCORONA. Una nuova autobotte attrezzata per l’antincendio boschivo entra in servizio al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Mezzocorona. Il mezzo è stato inaugurato in caserma sabato 28 novembre 2026, durante la celebrazione della patrona Santa Barbara. Nella stessa mattinata hanno prestato giuramento cinque nuovi vigili, che portano a 40 gli effettivi del Corpo, a cui si aggiungono sei allievi.

Il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, intervenuto anche a nome del presidente Maurizio Fugatti, ha ringraziato i volontari per il loro lavoro e le imprese del territorio che hanno sostenuto l’acquisto. Il Corpo ha contribuito alla spesa con l’autofinanziamento. «Siete preziosi, una componente fondamentale della Protezione civile trentina», ha detto Spinelli, ricordando l’impegno della Provincia per le dotazioni e la formazione.

Il comandante Daniele Kaswalder ha fatto il punto sull’attività dell’anno. I volontari hanno effettuato 150 interventi tra incendi, incidenti e soccorsi alle persone, per circa 1.500 ore di lavoro, a cui si aggiunge il tempo dedicato alla formazione. Tra gli interventi più impegnativi, il comandante ha ricordato l’incendio alla Uniflex, che ha richiesto la collaborazione di diversi Corpi.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser, il consigliere provinciale Walter Kaswalder, il presidente della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari Luigi Maturi, i vicepresidenti Corrado Asson e Daniele Postal, l’ispettore distrettuale Umberto Meneghini e i comandanti dei Corpi del distretto.