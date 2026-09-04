MEZZOCORONA. Una notizia dolorosa ha colpito la comunità locale. Angie Rodriguez è morta a soli 38 anni. Tra i primi a ricordarla c’è stato il Gruppo storico culturale Arzberg, di cui era stata socia e con il quale aveva condiviso per anni numerose iniziative.

Angie Rodriguez era la compagna di Denis Paoli, ex consigliere provinciale della Lega.

«Ci è giunta la terribile notizia che è mancata Angie Rodriguez, nostra ex socia. Per anni ha partecipato alle nostre sfilate e carnevali con il compagno Denis Paoli», è il messaggio con cui il Gruppo storico culturale Arzberg ha espresso il proprio cordoglio.

Dall’associazione è arrivato anche un pensiero di vicinanza alla famiglia: «Un caloroso abbraccio ai familiari da tutto il Gruppo storico culturale Arzberg».