MEZZOCORONA. Furto e danneggiamenti alle auto in sosta a Mezzocorona. Nella prima mattinata di mercoledì 26 novembre, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un trentacinquenne, ritenuto responsabile di aver colpito alcune vetture parcheggiate lungo viale Europa.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112, che segnalava una persona intenta a danneggiare i veicoli. I militari, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo e lo hanno trovato in possesso di due borse e di altra refurtiva, poco prima sottratta da un’automobile parcheggiata.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di attribuire al trentacinquenne anche il danneggiamento di altre due auto, entrambe in sosta lungo la stessa strada e appartenenti a residenti del posto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Trento, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.