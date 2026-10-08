LAVIS. Prima ha tentato di rubare alcuni prodotti da un supermercato, nascondendoli sotto i vestiti, poi, una volta scoperto, ha reagito all'arrivo dei carabinieri con insulti, minacce e spintoni. Protagonista della vicenda un uomo arrestato nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre, a Lavis.

L'intervento dei carabinieri della Stazione di Lavis è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava un furto all'interno del supermercato. L'uomo aveva cercato di allontanarsi senza pagare la merce, ma era stato bloccato dal personale del negozio.

All'arrivo dei militari, la situazione si è ulteriormente complicata. L'uomo ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri, arrivando anche a spintonarli, prima di essere definitivamente immobilizzato. Durante la perquisizione personale, oltre alla refurtiva, i militari hanno trovato un coltello a serramanico, immediatamente sequestrato.

L'uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Trento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.