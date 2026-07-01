LAVIS. La comunità lavisana è in lutto per l'improvvisa scomparsa del dottor Lorenzo Lorenzoni. Per decenni medico condotto in paese, Lorenzoni è stato per oltre 30 anni fra i più attivi protagonisti della scena politica della borgata nell'area di centro, in qualità di consigliere, assessore, vicesindaco ma anche apprezzato presidente del consiglio. Se ne è andato nel sonno, nella notte fra lunedì e martedì, all'età di 82 anni.

“La sua attenzione alla salute pubblica lo portò ad impegnarsi in prima persona nella lotta alla costruzione dell'inceneritore”, lo ricorda Roberto Piffer, capogruppo di Lavis Civica in consiglio comunale. “Significativo del suo modo di pensare fu la decisione di assumere il ruolo di ultimo presidente della società Tassullo quando ormai tutti la davano per spacciata”.



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