CEMBRA. Una scelta che va oltre la sponsorizzazione sportiva e racconta il legame profondo tra il territorio e una disciplina che qui ha trovato le proprie radici, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia del curling italiano.

In questo contesto si inserisce la volontà dell’Associazione Turistica Val di Cembra di sostenere e accompagnare nelle competizioni nazionali e internazionali il neonato Team Spiller - Trentino Curling Cembra, composto dal campione olimpico Amos Mosaner, dal suo storico compagno di squadra Sebastiano Arman e dai gemelli Cesare e Stefano Spiller e reduce dalla storica conquista della medaglia d’argento ai Campionati Europei disputati in Repubblica Ceca.

«Per noi – dichiara Vera Rossi, presidente dell’Associazione Turistica Val di Cembra – significa investire in una realtà fortemente radicata nella nostra valle, nata sul ghiaccio del Lago Santo e sviluppatasi nel tempo con la realizzazione del Palacurling a Cembra. Una realtà che ha accompagnato la crescita di tanti atleti, contribuendo alla formazione di campioni e alla conquista dei titoli olimpici di Pechino 2022 e di Milano Cortina 2026. E proprio qui, tra l’altro, si sono svolte le qualificazioni per gli Europei che ci hanno visti arrivare per la prima volta in finale».

Una storia sportiva che coinvolge un’intera comunità – atleti, allenatori, appassionati e volontari, spesso tra grandi sacrifici – e che, grazie anche ai recenti risultati olimpici, suscita una curiosità crescente, trasformandosi in un’esperienza capace di coinvolgere anche visitatori e turisti.

Basti pensare che l’esperienza di curling è diventata una delle attività turistiche più richieste da chi visita il territorio, tanto da ispirare anche un’ulteriore proposta che la vede in abbinata al tema della viticoltura eroica. Presentata in anteprima lo scorso ottobre durante l’ultima edizione di DoloViniMiti – il festival dei vini verticali che celebra la Val di Cembra e le sue produzioni distintive – questa nuova attività mette infatti in relazione le due eccellenze apparentemente distanti attraverso valori condivisi come equilibrio, precisione, forza e armonia.

«La nostra scelta – prosegue Vera Rossi – va dunque oltre l’accordo commerciale. Accompagnando questi atleti promuoviamo la nostra identità, i nostri paesaggi e i nostri vini. Un territorio che sceglie di riconoscersi e di farsi riconoscere attraverso i propri talenti».

Il logo dell’Associazione Turistica, presente sulle maglie degli atleti in occasione delle gare di team, accompagnerà così il Team Spiller – Trentino Curling Cembra nelle competizioni nazionali e internazionali. Un segno concreto di vicinanza che porterà con sé anche il tifo e il calore della comunità e di tutti coloro che, visitando la valle, hanno avuto l’occasione di avvicinarsi al curling e di scoprirne il valore sportivo, umano e territoriale.