ANDALO. Un nuovo percorso escursionistico accessibile anche a passeggini, carrozzine e ausili per la mobilità permette ora di camminare lungo le rive del lago di Andalo e di osservare da vicino l'ecosistema del bacino. L'opera, costata circa 264 mila euro, è stata inaugurata oggi pomeriggio ed è stata realizzata dai lavoratori del Progettone.

Il tracciato, progettato dall'ufficio tecnico del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (Sova), si raccorda con la viabilità esistente ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Andalo e Andalo Life Park. I lavori erano iniziati nell'agosto 2025 e sono stati condotti cercando di ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico.

Tra gli elementi più caratteristici ci sono due terrazze panoramiche sospese, dalle quali si possono osservare il gruppo delle Dolomiti di Brenta e la Paganella, oltre alla flora e alla fauna dell'area. Lungo il percorso sono state installate anche panchine in punti individuati per il birdwatching. Il lago, alimentato da acque meteoriche e carsiche, ospita infatti avifauna, anfibi e una significativa biodiversità.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza. Alcuni cancelli consentiranno di chiudere il percorso in caso di innalzamento improvviso del livello dell'acqua o di forte maltempo. Il fondo del sentiero è stato realizzato con materiale stabilizzato a matrice naturale, mentre parte dello scotico erboso originario è stata riutilizzata lungo i bordi. La gestione dell'area sarà affidata al Comune di Andalo.

All'inaugurazione ha partecipato il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, che ha ricordato i 40 anni di attività del Sova e il ruolo del Progettone. «Sono ormai 1.800 i lavoratori del Progettone che ogni giorno danno il loro servizio e creano un Trentino più bello», ha affermato. Spinelli ha inoltre ricordato la recente riforma dello strumento, con l'obiettivo di favorire l'ingresso di persone più giovani e rafforzare formazione e professionalità.

Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente della Comunità della Paganella Alberto Perli, la sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi, il presidente di Andalo Gestioni Daniele Rigotti e Fabrizio Fronza del Sova. Quest'ultimo ha evidenziato la complessità tecnica dell'intervento, soprattutto sotto il profilo geologico e della sicurezza, e la collaborazione tra lavoratori del Progettone, cooperative e imprese specializzate.