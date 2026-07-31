MEZZOCORONA.

MEZZOCORONA. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, sul Monte di Mezzocorona, dove un operaio 46enne è precipitato da un ponteggio all'interno del cantiere di un albergo in ristrutturazione.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Secondo le prime informazioni, il lavoratore è caduto da un'altezza di circa cinque metri. Nonostante il violento impatto, è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato numerosi traumi.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero di Trentino Emergenza. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli operatori dell'Uopsal, i vigili del fuoco volontari di Mezzocorona e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.