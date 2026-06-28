CEMBRA. Due persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno in un incidente avvenuto lungo la strada del Lago Santo, sulla Provinciale 96, sopra la zona dell'estrazione del porfido.

Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano è uscita dalla carreggiata, finendo nel prato sottostante dopo un volo di alcuni metri. La vettura si è arrestata ribaltata su un fianco.

Per estrarre gli occupanti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Cembra, affiancati dai corpi di Faver e Lisignago, che hanno utilizzato le pinze idrauliche. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Stella Bianca della Val di Cembra e l'elicottero di emergenza.

I feriti sono una donna di 49 anni e un uomo di 78 anni. Entrambi erano coscienti al momento dei soccorsi e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cavalese.