LAVIS. Incidente stradale questa mattina, lunedì 28 settembre, attorno alle 6.30, lungo la SP 235, all’uscita di Lavis in direzione nord. Nell’incidente è rimasto coinvolto un autocarro leggero.

L’allarme è stato raccolto dalla Centrale operativa 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Lavis. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della persona coinvolta e dell’area interessata.

Sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spettano i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta né sulle cause che hanno portato all’incidente.