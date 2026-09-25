ROVERÉ DELLA LUNA. Allarme incendio oggi, venerdì 25 settembre, nella zona sopra Roveré della Luna, non lontano dal ristorante Da Germana. Le fiamme hanno richiesto un intervento impegnativo e prolungato dei vigili del fuoco, con l'impiego anche dell'elicottero nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Roveré della Luna, Mezzolombardo, Mezzocorona e Nave San Rocco. Le squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme potessero estendersi ulteriormente nella zona.

A supporto delle operazioni da terra è stato utilizzato anche l'elicottero, impegnato nei lanci d'acqua sull'area interessata. Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito per diverse ore, prima con lo spegnimento delle fiamme e successivamente con la bonifica dei focolai.

L'attenzione resterà alta anche nelle prossime ore. Durante la notte la zona sarà monitorata dai vigili del fuoco per individuare tempestivamente eventuali riprese dell'incendio e intervenire nel caso di nuovi focolai.