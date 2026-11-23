ZAMBANA. Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 novembre, a Zambana Nuova, in località Aicheri, al civico 19. La presenza di fumo nell’aria (con una colonna nera visibile da lontano) ha spinto l’amministrazione comunale a diffondere un avviso urgente alla popolazione, invitando i residenti ad adottare una serie di precauzioni. A prendere fuoco, i locali della carrozzeria Bosetti. I vigili del fuoco sono al lavoro.

Il sindaco Fabio Bonadiman ha chiesto ai cittadini di «tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e degli edifici», per limitare l’eventuale esposizione al fumo sprigionato dall’incendio. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause del rogo, sull’entità dei danni o sull’eventuale presenza di persone coinvolte.

Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, il sindaco invita a seguire alcune misure precauzionali per prevenire possibili rischi legati alla presenza di fumo nell’aria. Oltre a mantenere chiuse porte e finestre, viene raccomandato di «evitare, per quanto possibile, di sostare all’aperto nelle zone interessate dalla presenza di fumo».

L’amministrazione chiede inoltre di «evitare l’utilizzo di sistemi di ventilazione che prelevano aria dall’esterno», per impedire che il fumo possa entrare negli ambienti chiusi. Nell'avviso firmato dal sindaco Bonadiman viene anche raccomandato di «attenersi alle indicazioni impartite dalle Autorità e dalle squadre di soccorso intervenute».

Il Comune di Terre d'Adige precisa che «le misure precauzionali dovranno essere mantenute fino a nuova comunicazione». L'amministrazione assicura inoltre che «segue costantemente l’evolversi della situazione e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza».