FAEDO. La notizia della scomparsa di Fabiola Pisoni ha lasciato sgomenta la Banda Musicale di Faedo, che perde una musicista appassionata e una presenza preziosa del gruppo.

Aveva 65 anni ed è stata colta da un improvviso malore la settimana scorsa mentre si trovava in Belgio, dove aveva raggiunto uno dei figli per accompagnarlo nella conclusione del suo percorso di studi.

Residente a Trento, Fabiola Pisoni era entrata nella Banda Musicale di Faedo oltre quindici anni fa, insieme all'allora maestro Renzo Mosca e con lei anche tutta la sua famiglia. A Faedo erano arrivati a suonare anche il marito Alberto Meroni, bassotubista, e i figli Cesare, trombettista, e Giacomo, percussionista. Negli anni i ragazzi hanno poi lasciato la banda per proseguire gli studi all'estero, mentre Fabiola aveva continuato con Alberto a vivere con entusiasmo la propria esperienza musicale, diventando una figura stabile all'interno del gruppo.

Arrivata inizialmente con il suo clarinetto, negli ultimi anni aveva deciso di mettersi nuovamente in gioco dedicandosi al trombone a tiro, spinta dal desiderio di sperimentare uno strumento diverso. Una scelta che raccontava bene il suo carattere: disponibile, appassionata e sempre pronta ad affrontare nuove sfide.

«Fabiola ha voluto bene alla nostra banda fin dal primo giorno - ricordano il presidente Marco Fontana e il maestro Martino Nicolodi -. Era una persona impegnata, presente, pronta a dare il proprio contributo con entusiasmo e spirito di gruppo. In questi anni è diventata una di noi e il vuoto che lascia sarà difficile da colmare».

Il ricordo che resta tra i bandisti è quello di una donna che aveva saputo costruire nel tempo rapporti di amicizia sinceri, condividendo prove, concerti, trasferte e tanti momenti di vita associativa.

L'ultimo saluto a Fabiola Pisoni sarà martedì 30 giugno, alle 11, nella chiesa di San Martino a Trento. Anche la Banda Musicale di Faedo sarà presente per accompagnarla nel suo ultimo viaggio e renderle omaggio con la musica. Per salutarla, i bandisti eseguiranno la marcia "Flott voran", un brano che Fabiola amava molto. V.B.