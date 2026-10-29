FORNACE. Un uomo di 35 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una pianta mentre si trovava in un bosco nel territorio comunale di Fornace, in Trentino. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dell’elicottero sanitario.

L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori, che hanno provveduto a prestargli le prime cure sul posto. Considerata la necessità di un trasferimento in ospedale, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il 35enne è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e i trattamenti necessari. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate.