LAVIS. Un principio di incendio si è verificato poco dopo le 5 di questa mattina all’interno di un capannone nella zona industriale di Lavis. L’episodio ha interessato un’area di lavorazione di materiali plastici destinati alla produzione di oli combustibili. Le fiamme sono state individuate in fase iniziale e affrontate immediatamente dal personale dell’azienda, che è intervenuto con gli estintori riuscendo a contenere e spegnere il focolaio prima che potesse estendersi.

A scopo precauzionale è stata allertata la centrale dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti il Corpo permanente di Trento e il Corpo dei volontari di Lavis, che hanno supportato le operazioni di messa in sicurezza e avviato le verifiche all’interno del capannone. Le attività si sono concentrate sul controllo degli impianti e sull’eliminazione di eventuali criticità, in presenza di fumo residuo negli ambienti di lavoro.

In seguito all’episodio si è sviluppata una nube di fumo visibile nell’area industriale, risultata però in progressivo diradamento già nelle prime fasi dell’intervento. Non si segnalano feriti né danni a persone. La rapida gestione iniziale e il tempestivo supporto dei soccorritori hanno evitato conseguenze più rilevanti.

Sul posto è intervenuta anche APPA per le verifiche ambientali di competenza. Secondo quanto riferito, la situazione è sotto controllo e non si registrano rischi per la popolazione. Le cause del principio di incendio sono in fase di accertamento.