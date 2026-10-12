FAEDO. Non è rimasto che un mucchio di assi carbonizzate del capanno da caccia distrutto dalle fiamme sabato sera nelle campagne attorno all'abitato di Faedo. I vigili del fuoco volontari del paese sono intervenuti poco dopo le 21, allertati da alcuni residenti che hanno notato le fiamme, ma una volta sul posto non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza l'area evitando che il rogo potesse estendersi. Quasi certa l'origine dolosa, che dovrà essere confermata dagli inquirenti.



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