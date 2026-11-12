LAVIS. Stava scendendo in città da Lavis con la sua bici elettrica, ma il viaggio è finito in via Brennero. Il conducente è stato fermato durante un controllo con il Targa system, il sistema di lettura automatica delle targhe sviluppato per supportare le forze dell’ordine e la polizia locale.

Il mezzo, una e-bike modello Victrip R5, risultava manomesso. In casi come questo la bici a pedalata assistita non è più considerata una bicicletta: per il Codice della strada diventa un ciclomotore, con tutti gli obblighi che ne derivano.

Per questo le sanzioni sono state tre. Il conducente ha preso 158 euro di multa per la mancanza della carta di circolazione e 56 euro per la mancanza della targa. Altri 84 euro sono arrivati per il mancato uso del casco, insieme a 60 giorni di fermo amministrativo del mezzo. In tutto la bici truccata gli è costata circa 300 euro di multa.