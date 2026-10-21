TRENTO. Doppio successo internazionale per Timothy Nardelli. Il giovane ballerino trentino, classe 2008, in coppia con la partner Eva Veronese ha conquistato due primi posti alla prima tappa del Csit World Championships and World Cup 2026, disputata al Pan Am Center di Markham, nell’area metropolitana di Toronto, in Canada. I successi sono arrivati nelle categorie Youth Open Latin e U21 Open Latin.

A Markham la coppia, già campione del mondo 2023 nella categoria under 16, si è imposta con un risultato netto, ottenendo l’en plein dei voti dei giudici. Nardelli è cresciuto nella scuola di ballo Ritmomisto di Lavis, fondata dal nonno e oggi diretta dai genitori, e attualmente gareggia per il Team Diablo di Molinella, in provincia di Bologna.

Al giovane atleta sono arrivati i complimenti dell’assessore allo sport Mattia Gottardi: «Due allori in campo internazionale che arricchiscono la bacheca di questo giovane dal talento cristallino. Avere ottenuto così tanti successi a soli 18 anni è privilegio riservato solo a pochi. Ancora complimenti, con l’augurio di continuare a migliorarsi e regalare al Trentino altri numerosi successi».