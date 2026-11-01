OSTRAVA. A un passo, a pochi centimetri dalla medaglia d’oro. L’Italia del curling guidata dai cembrani Amos Mosaner e Sebastiano Arman ottiene il secondo posto dietro alla Scozia ai Campionati Europei di Ostrava, in Repubblica Ceca, il miglior risultato di sempre nella competizione per la selezione azzurra.

“Un risultato storico per la nazionale e per i nostri atleti - commentano il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Mattia Gottardi - che hanno affinato la preparazione nel Palacurling di Cembra assieme ai compagni di squadra. Una medaglia d’argento che li ripaga degli sforzi e dei sacrifici fatti sin qui e che rappresenta un punto di partenza verso traguardi più ambiziosi. Grazie per aver portato in alto il nome del Trentino e per contribuire alla diffusione di questo sport”.