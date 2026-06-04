SAN MICHELE ALL’ADIGE. Si è chiusa alla Fondazione Edmund Mach la nona edizione del concorso “Vini e Territorio” e la prima rassegna dedicata al Trento Doc, appuntamento che ha portato sotto i riflettori alcune delle principali eccellenze enologiche del Trentino-Alto Adige. Alla manifestazione hanno partecipato 153 vini regionali e 76 etichette di spumante, valutati da commissioni composte da enologi, enotecnici, sommelier e giornalisti specializzati.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’aula magna della FEM e in diretta streaming. Durante l’evento si è parlato di sostenibilità, di mercato e delle nuove tendenze del settore vitivinicolo, con particolare attenzione al ruolo del territorio e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Tra i protagonisti della manifestazione anche il Consorzio Vini del Trentino, che ha approfondito il tema della sostenibilità, mentre esperti del settore hanno illustrato i cambiamenti del mercato e le prospettive legate ai vini a bassa gradazione alcolica.

La novità del 2025 è stata la rassegna dedicata alle bollicine del Trento Doc, che ha affiancato il tradizionale concorso riservato ai vini del territorio, confermando il valore delle produzioni trentine e il ruolo della FEM nella promozione e nella crescita del comparto vitivinicolo.