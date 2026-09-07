VAL DI CEMBRA. Un incidente nei boschi ha richiesto nella mattinata di oggi, 7 settembre, l’intervento dell’elisoccorso in Val di Cembra. Un boscaiolo italiano del 1999, residente in zona, è stato colpito alla testa da un ramo mentre era impegnato nelle operazioni di taglio. L’uomo, inizialmente privo di sensi, ha poi ripreso conoscenza.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando sono stati i colleghi a chiamare il Numero unico per le emergenze 112. Considerata la dinamica dell’infortunio e la necessità di raggiungere rapidamente il lavoratore, è stato attivato l’elisoccorso, con il coinvolgimento del Soccorso alpino e speleologico trentino.

La Centrale unica di emergenza ha preallertato la stazione Paganella Avisio, competente per territorio, e la vicina stazione della Val di Fiemme.

L’equipe sanitaria ha raggiunto il luogo dell’incidente e si è avvicinata all’infortunato con una manovra in hovering, con l’elicottero fermo a circa 200 metri dal punto in cui si trovava il boscaiolo. Una volta raggiunto, il personale sanitario ha prestato le prime cure e ha provveduto a stabilizzare l’uomo.

Il lavoratore è stato quindi spinalizzato e verricellato a bordo dell’elicottero. Successivamente, con la stessa modalità, è stato recuperato anche il tecnico di elisoccorso.

Il boscaiolo è stato infine trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato preso in carico per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9.