LAVIS. È stata ritrovata a Trento la bicicletta rubata circa un mese fa al sindaco di Lavis, Luca Paolazzi. Il mezzo è stato recuperato dalla Polizia di Stato durante i controlli straordinari effettuati martedì 3 novembre 2026 nel centro storico del capoluogo.

La notizia è emersa mercoledì 4 novembre, attraverso un comunicato della Questura di Trento, che aveva inizialmente indicato il proprietario come il sindaco di un Comune trentino. Si tratta proprio di Paolazzi, che aveva denunciato il furto della bicicletta.

Durante il servizio di controllo, gli agenti hanno individuato il mezzo e, dopo gli accertamenti necessari, lo hanno restituito al legittimo proprietario. La persona trovata in possesso della bicicletta è stata denunciata per ricettazione.

«Ringrazio la Polizia di Stato e tutti gli operatori coinvolti per aver recuperato la mia bicicletta e per il lavoro che svolgono ogni giorno a servizio della comunità trentina», ha dichiarato il sindaco Luca Paolazzi. «Ritrovare ciò che è stato sottratto è un sollievo e un segnale concreto di attenzione, che dimostra il grande lavoro che le forze dell’ordine fanno ogni giorno per garantire il controllo del territorio e la sicurezza delle nostre comunità».

Il primo cittadino ha quindi ribadito il proprio apprezzamento per l’attività delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza dell’ascolto delle segnalazioni dei cittadini, del presidio del territorio e della tutela della sicurezza delle comunità.